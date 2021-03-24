«بحوث الصحراء» ينظم دورة لرفع مستوى المرأة البدوية في سيوة

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن محطة بحوث سيوة تنظم دورة تدريبية تحت عنوان "التنمية المستدامة للمرأة البدوية فى سيوة لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة"، خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ مارس الجارى، فى واحة سيوة.‏وأضاف في تصريحات صحفية، أن أساتذة مركز بحوث الصحراء قاموا بمحاضرة المرأة السيوية وتعريفها بكيفية الاستفادة من مخلفات المنزل وعمل الكمبوست وكيفية زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية والاستفادة منها، وكيفية رعاية الحيوانات وأهم الأمراض والتحصينات، وأيضا زراعة بعض أنواع الخضر والتصنيع الغذائي من منتجات غير تقليدية مزروعة بالواحة.