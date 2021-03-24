«بلا نخوة».. 3 يجردون فتاة من ملابسها ويصورونها عارية انتقاما من أخيها

واقعة مؤسفة شهدتها إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث تجرد ثلاثة مزراعين من النخوة والرجولة وجردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية انتقامًا لشقيقتهم طليقة أخيها، بعد تداول صورها عارية.تلقت الأجهزة الامنية بلاغًا من فتاة تدعى "ق. ص" تتهم كل من "محمود.ف.ا" 35 عامًا، وشقيقه "محمد" 26 عامًا، "محمد.ع.ا" 18 عامًا، مزراعين ومقيمون بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية، انتقامًا لشقيقة الأول والثاني بعد انتشار صور لها وهي عارية، واتهامهم أخيها "ق. ص"، بأنه وراء انتشار الصور بعد طلاقها منه.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.