ضبط 1235 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.وأسفرت الحملات عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 4،27 طن "لحوم مستوردة، كبدة مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "حروق تجميد" وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.ضبط 5٫1 طن "دقيق فاخر، عسل جلوكوز" معبأة داخل براميل وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لإدخالها في عمليات تصنيع الحلوى وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع حلويات "بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.ضبط 7٫5 طن "شطة مطحونة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.ضبط 35،14 طن "جلسرين طبى، صودا كاوية، سلفونيك "مستلزمات إنتاج" - 4،8 طن منظفات صناعية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.ضبط 30 طن "أعلاف حيوانية" بها نقص بالأوزان بمقدار 1،2 طن في إجمالى الكمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك إضطلعت الإدارة وفروعها الجغرافية بتنفيذ حملات نوعية موسعة لضبط السلع الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر إستهدفت محلات ومخازن الياميش والتمور، أسفرت عن ضبط 92 قضية، بإجمالى مضبوطات 91،685 طن "تمور، ياميش"، 12 ألفًا و818 لفة "قمر الدين"، كما تم ضبط 15 طن "تمور، كاجو، زبيب، جوز هند" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 40 طن "كيماويات زراعية" داخل ذات المخزن بالمخالفة للإشتراطات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.ضبط (19،6 طن "تمور، كركديه، قمرالدين، نشا" معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.ضبط (14 طن "تمور" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الياميش "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.ضبط 4،05 طن "زبيب"– 5625 لفة "قمرالدين" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.