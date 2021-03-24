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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عانى من التنمر.. شقيق منفذ مجزرة كولورادو يفجر مفاجأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشف شقيق منفذ مجزرة كولورادو، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة عن شقيقه أحمد العليوي العيسى، مشيرًا إلى أنه مصابٌ بمرض عقلي، مضيفا أنه عانى من التنمر خلال فترة الدراسة، كما كان لديه جنون الشك والارتياب.

وأضاف وفق لشبكة سي إن إن الامريكية، أن العيسى أصيب في عام 2014 بـ "جنون الشك"، حيث كان يشعر دائمًا بأنه ملاحق، ومطارد، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا ما يعتقد بأن شخصًا ما يتبعه ويلاحقه.

كما أوضح أن العائلة راقبته عن كثب وحاولت أن تهدئ من روعه، إلا أنه كان ينغلق على نفسه.

في سياق متصل، تظهر صفحة العيسى على فيسبوك، والتي أكد شقيقه وزميله في المدرسة صحتها، منشورات عن اعتقاده بأن مدرسته الثانوية السابقة كانت تخترق هاتفه.

فقد كتب العيسى في منشور على فيسبوك في 18 مارس 2019: "مجرد فضول لمعرفة القوانين المتعلقة بخصوصية الهاتف لأنني أعتقد أن مدرستي القديمة كانت تخترق هاتفي".

كذلك قام بنشر منشور ثانٍ في 5 يوليو 2019، مدعيًا أيضًا أن أشخاصًا كانوا يخترقون هاتفه، قائلًا: "دعني أعيش حياة طبيعية".

وفي غصون ذلك، تحدثت شقيقة زوجة منفذ الهجوم أنها شاهدت العيسى يلعب بسلاح تعتقد أنه يشبه مدفعًا رشاشًا وذلك قبل يومين من الهجوم.

كما أضافت أنها لم تصدق عينها "كانت كالبندقيات التي تظهر في أفلام الغرب الأميركي"، مشيرة إلى أن العيسى كان يتحدث عن طلقة عالقة في البندقية.

يشار إلى أن معلومات كانت كشفت في وقت سابق أن الشاب السوري منفذ الهجوم الذي وقع في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما تبين بأنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

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