التصديري للصناعات الغذائية: 6 بعثات تجارية لفتح أسواق جديدة

قال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث عقد 6 بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لبحث فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة تصدير الصناعات الغذائية إليها وتبدأ أولى البعثات إلى أوغندا فى منتصف مايو المقبل.وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر عقد اليوم عبر zoom، أنه يليها بعثة تجارية إلى تنزانيا فى منتصف يونيو، ويليها مدغشقر والدول الأخرى التى نستهدف الوصول إليها، موضحا أن ظروف انتشار فيروس كورونا تعرقل بعض اللقاءات ونخاطب الدولة حاليا توفير التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا للوفود التى من المقرر سفرها للبعثات التجارية خلال الشهور المقبلة حتى نأمن من عدوى أى فرد من الوفود.