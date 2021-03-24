إيبارشية روما تستضيف لقاءات روحية عبر «زووم»

أطلقت إيبارشية روما وتوابعها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا برنابا، سلسلة لقاءات روحية عبر تطبيق "زووم"، وذلك بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة الصوم الكبير المقدس.ويشارك في أول لقاء روحي بإيبارشية روما، القمص بولس جورج راعي كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، مساء اليوم، يتحدث خلالها مع أقباط الإيبارشية في بعض التدريبات الروحية التي تخص الصوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.