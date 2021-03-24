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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لغر ارتداء ميجان ماركل لقلادة من الكريستال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:37 م
ماركل
ماركل
شيماء دهب
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ارتدت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، قلادة من الكريستال ذات أهمية خاصة.

ووفقًا لموقع pagesix، أقرنت دوقة ساسكس، التى تبلغ من العمر 39 عامًا، فستانها المخملي ذو الأكمام المنفوخة الذي يبلغ سعره 30 دولارًا بقطعة أغلى بكثير، فهي قلادة لازورد على شكل شبه منحرف تبلغ قيمتها 1،295 دولار من The Airelume، "بواسطة العلامة التجارية لصديقتها تارين تومي، The Class.

ووفقًا للموقع: وصف المنتج بأن "اللازورد يساعد في التعبير عن الذات والكشف عن الحقيقة الداخلية للفرد"، "يُنظر إلى هذا الحجر على نطاق واسع على أنه رمز للإخلاص والحكمة - وهو مفيد بشكل خاص لأي شخص يحتاج إلى تعزيز الثقة بالنفس واتصال أقوى بصوتهم الداخلي."

جاء ظهور"ماركل" في برنامج The Late Late Show قبل أيام من مقابلة عائلة ساسكس مع أوبرا وينفري، التي قالت خلالها الدوقة إنها شعرت "بالتحرر" لتتمكن أخيرًا من التحدث عن نفسها.

هذه ليست المرة الأولى التي تبعث فيها برسالة من خلال ما ترتدي من اكسسوارات، فقد كانت ترتدي سوار التنس الماسي للأميرة ديانا كوسيلة لإبقاء حماتها الراحلة قريبة، خلال لقاء مع أوبرا وينفري.

وينتظرالأمير هاري، 36 عامًا، وزوجته، طفلة، قريبًا، ويتوقع كثيرون أن "ميجان" تلمح إلى جنس طفلها الثاني بخاتم من الياقوت الوردي.

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