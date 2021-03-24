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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأدوات المنزلية»: 50% ارتفاعا في مبيعات هدايا عيد الأم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:36 م
الأدوات المنزلية
الأدوات المنزلية
دعاء أبو العزم
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قال شريف عبدالمنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات هدايا عيد الأم هذا الموسم شهدت ارتفاعا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالموسم السابق في العام الماضي.

وأوضح عبدالمنعم في تصريحات صحفية اليوم، أن الموسم السابق شهد بدء دخول أزمة كورونا وانتشار الفيروس سواء في مصر أو في العالم أجمع، ما تسبب في توجه القوة الشرائية للمواطنين إلى المنظفات والمطهرات والأدوية.

وأشار إلى أن هذا الموسم شهد رواجا مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 150 إلى 800 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل أطقم الكاسات والصواني والكوبايات من الأدوات المنزلية.

ولفت النظر إلى أن البضائع المستوردة هذا العام منخفضة مقارنة بالموسم السابق نتيجة للقرارت الحكومية الخاصة بالاستيراد من جهة، وارتفاع أسعار الشحن والخامات من جهة أخرى.

ووفقا لدراسة للغرفة التجارية يقدر متوسط استهلاك السوق المحلية في مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة.

ووفقا للدراسة، فإن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو 5%، إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهي تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك.

وتراجع حجم استيراد الأدوات المنزلية بنسبة 50% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، نتيجة لقرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة إلا للمصانع المؤهلة للتصدير وتنطبق عليها الشروط.

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