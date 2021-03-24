الرئيس السيسى ونظيره البوروندي يشهدان توقيع 6 مذكرات تفاهم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البوروندي توقيع 6 مذكرات تفاهم تضمنت مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية.كما شملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تفاهم في مجال الثقافة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.جاء ذلك عقب مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البوروندي في قصر الاتحادية.