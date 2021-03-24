رغم سوء الأحوال الجوية.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عمل مؤانى بورسعيد تعمل بشكل طبيعي وتواصل ستقبال السفن، كما تسير عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة بمعدلاتها الطبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "AMIRA JOY" البنمية، ويبلغ طولها 123 مترًا بغاطس 8 مترات لتفريغ 8500 طن رخام بالميناء.وذكرت المنطقة، في بيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.