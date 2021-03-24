مصر للطيران تسير 43 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 43 رحلة جوية، داخلية وخارجية من مطار القاهرة الدولي لنقل نحو 3890 راكبا لوجهات مختلفة.وذكرت الشركة أن رحلاتها الخارجية اليوم بمعدل 26 رحلة تتجه إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، وأديس أبابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.