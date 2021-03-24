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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تخفف قواعد الدخول للقادمين من الدنمارك والنرويج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:31 م
كورونا في السويد
كورونا في السويد
وكالات
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قالت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء إنها سوف تلغى حظرا عاما على دخول المسافرين القادمين من الدنمارك والنرويج، كان قد تم تطبيقه للحد من تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان أنه سوف يتم إلغاء الحظر، المفروض منذ يناير الماضي، في 31 مارس الجاري، وتعد هذه السلالة، التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا، أكثر قدرة على الانتشار.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دانبيري في مؤتمر صحفي إنه سوف يتعين على المسافرين القادمين من النرويج والدنمارك تقديم شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا قبل 48 ساعة من دخولهم السويد.

وجرى تمديد الطلب بإجراء اختبار للمواطنين من دول الاتحاد الاوروبي وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا حتى نهاية مايو المقبل.

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