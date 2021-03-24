«سيجارة» تشعل حريقا هائلا بحظيرة مواشي في البحيرة.. والضحية «بقرة»

اندلع حريق هائل بحظيرة ماشية بقرية محلة نصر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية.وتبلغ لمركز شرطة شبراخيت من عمليات النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية محلة نصر بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شبراخيت وقوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية محلة نصر، ملك، أمين بكر رمضان 41 مزارع، ونتج عن الحريق نفوق رأس ماشية "بقرة"، وسبب الحريق عقب سيجارة مشتعل من أحد المارة.تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.