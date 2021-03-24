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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تراجع مبيعات فانوس رمضان بالغربية رغم إنخفاض سعره

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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انتشرت الفوانيس النحاسية والخشبية والمصنوعة من قماش الخيامية في المحال التجارية بمحافظة الغربية، مع قرب حلول الشهر الفضيل وسط إقبال ضعيف، أرجعه التجار لحالة من الفتور وعدم المبالاة والتوجس نتيجة بدء موجة ثالثة مُحتملة لفيروس كورونا، وهو ما يدفع بعض المواطنين للتخلي عن عادة شراء الفوانيس، فضلًا عن الحالة الاقتصادية الصعبة.

"الدستور" تواجدت بشوارع الغربية، وتجولت بين الاسواق بالمراكز الثمان لاستطلاع رأى التجار، فقال حسين الجندي صاحب سنتر بيع هدايا،: تراجعت مبيعات فوانيس رمضان في السوق خلال الموسم الجاري، بأكثر من 30%، رغم تراجع أسعارها بنسبة تتخطي 10% مقارنة بالعام الماضي، وسط تراجع في الإقبال على الشراء، كذلك اثر تقليص مدة فتح المحال، بسبب قرارات مواعيد العمل التي طبقتها الحكومة.

وأضاف أن الفوانيس المعروضة أغلبها محلية الصنع، تم تصنيعها في مصر، إلي جانب الفوانيس الصيني التي تجد رواجًا، مشيرًا إلى أن الإقبال على الفوانيس ذات الفئة السعرية بين 50 إلى 75 جنيهًا.

واوضح حاتم فوزي، صاحب محل تجاري، لـ"الدستور"، أن أسعار فوانيس رمضان بكل أشكالها وأسعارها تتفاوت فهناك فوانيس سعرها 5 جنيهات وهو فانوس الميدالية الخشبية الصغيرة، فيما تصل أسعار الفوانيس الكبيرة من 75 جنيه وحتى 150 جنيه وحتى 250 جنيه حسب الحجم والجودة، وأحيانًا يتفوق الصيني علي الصناعة المصرية المحلية خاصة في الأسعار.

وتراوحت أسعار الفوانيس الصيني من 60 جنيه وحتى 150 جنيه، لكن جودتها ليست قليلة مقارنة بالمصري، والعرائس القطن "بوجي وطمطم"، بـ40 جنيه أقل سعر تصل الى 200 جنيه، فيما قل المعروض من فوانيس "مو صلاح" للاعب المصرى محمد صلاح لأول مرة منذ عدة سنوات، وانتشرت ميداليات على شكل فانوس خيامي مطبوع عليها صور شخصيات ورموز، بالاضافة إلي مجسمات علي اشكال المصاحف والكعبة المشرفة وتجد رواجًا، إلا انه اكد ان إعلان استمرار فيروس كورونا والاخبار عن وجود موجة ثالثة أصاب الجميع بالذعر.

بينما قال عصام بلوزة، صاحب معرض فوانيس، إن موسم العام الجاري شهد فقط تصنيع 30% من حجم الإنتاج السنوي، لأن المخزون من العام الماضي نسبته 70 % تقريبًا، خصوصًا أن الموسم جاء خلال فترة الحظر وتوقف حركة البيع مما دفع تجار الجملة لتخزين البضائع.

وأكد بلوزة، في حديثه لـ"الدستور"، أن التجار يفضلون بيع فوانيس رمضان هذا العام بهامش ربح بسيط او حتي بسعر التكلفه حتي لا يتم تخزينها للعام القادم، واغلب المحلات تقدم عروضًا علي الفوانيس رغبة فى الانتهاء من المخزون حتي أن بعض المحلات اخرجت فانوس رمضان كهدايا علي مبيعات عيد الام.

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