وزير الصحة الماليزي: لقاح أسترازينيكا آمن للاستخدام

أكد وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من وجود تقارير عديدة تشكك في فعالية لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، إلا أن اللقاح آمن بدرجة كافية لبرنامج التطعيم الماليزي.وأوضح الوزير - في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أن البيانات التي قدمها فرع شركة أسترازينيكا في ماليزيا أظهر أن 15 شخصًا ممن تلقوا اللقاح تعرضوا لتجلط الأوردة العميقة أو تجلط الدم، بينما تعرض 22 شخصا إلى انسداد رئوي أو انسداد الشرايين من إجمالي 17 مليون شخص حصلوا على اللقاح في بريطانيا ودول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.قال أدهم بابا إن تحقيقًا مفصلًا أجرته شركة أسترازينيكا لدراسة هذه الحالات لم يتمكن من إثبات أي صلة ملموسة بين الآثار الجانبية المسجلة وبين اللقاح.وأشار وزير الصحة إلى أن البيانات التي أظهرتها التجارب السريرية على لقاح أسترازينيكا اعتبارًا من 4 نوفمبر عام 2020، لم تثبت وجود أي آثار جانبية كبيرة على مجموعة الفحص البالغ عددها 12 ألف شخص، كما كشفت هذه التجارب عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالسلامة فيما يخص تأثير اللقاح على خصائص الدم أو محتوياته بما في ذلك تجلط الدم.وأضاف أنه يمكن استنتاج أن هذا اللقاح آمن للاستخدام، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستراقب الوضع باستمرار لضمان استخدام أفضل اللقاحات في برنامج التلقيح الوطني.