ضبط ترسانة أسلحة نارية في سوهاج

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حملة أمنية موسعة استهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة طهطا.وأسفرت جهودها عن ضبط 10 بنادق آلية، ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بداخلهما، 9 فرد محلي بحوزة 12 متهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط واستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحائزي ومتاجري المواد المخدرة.