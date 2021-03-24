«جوجل» توقع اتفاقا مع ناشرين إيطاليين لتقديم محتوى إخباري

وقعت شركة "جوجل" عملاق محركات البحث، اتفاقا مع عدد من الناشرين الإيطاليين لتقديم محتوى إخباري من خلال News Showcase وهي منصة جديدة تتيح الأخبار على موقع أخبار جوجل.وذكر بيان صادر عن "جوجل" أن الاتفاقية شملت عددًا من المنصات الإيطالية مثل RCS Mediagroup الإيطالية، التي تنشر صحيفة كوريري ديلا سيرا Corriere della Sera اليومية، وكذلك صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت Gazzetta dello Sport اليومية الشهيرة.وأضاف أن القراء يمكنهم الآن الوصول إلى الأخبار من 76 صحيفة وطنية ومحلية.