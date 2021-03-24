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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشمس الكبرى» تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تعرضت محافظة الإسكندرية لرياح ترابية باردة على جميع أنحائها مع انخفاض في درجة الحرارة، واكتساء السماء بالغيوم في بعض الأحيان.

وشهدت المحافظة أمس الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بشرق ووسط المحافظة، مع غيوم في بعض المناطق، والتي اختلفت مع حلول الظهيرة بسطوع الشمس مرة أخرى.

ويتزامن الطقس المضطرب الذي تتعرض له المحافظة مع نوة "الشمس الكبرى" التي تهب في 22 مارس، برياح غربية شمالية ممطرة أحيانا، وتستمر لمدة يومين مع سطوع الشمس.

وتسبق نوة الشمس الكبرى آخر النوات الشديدة البرودة وهي نوة "عوة" في 29 مارس برياح شمالية غربية وممطرة أحيانا.


وأعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تشير التوقعات إلى سقوط سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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