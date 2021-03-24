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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحذر من استمرار خطر داعش في أفغانستان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:18 م
زامير كابولوف
زامير كابولوف
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حذرت وزارة الخارجية الروسية من استمرار خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال أفغانستان.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف - خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا" اليوم الأربعاء - "إن خطر تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في شمال أفغانستان لا يزال قائمًا"، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع هذا التنظيم عن كثب.

وأضاف: "أن أية مشكلة من هذا النوع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمة إرهابية دولية خطيرة مثل تنظيم (داعش)، من الأفضل معالجتها قبل أن تتفاقم".

وتعاني أفغانستان من مواجهات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الحكومية، المدعومة بقوات أميركية وقوات من حلف (الناتو)، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد.. وفي نفس الوقت يقوم فيه تنظيم (داعش) بتقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.

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