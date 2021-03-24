أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:18 م
مريم جبل- عمرو المزيدىطباعة
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- إكسسوارات هواتف محمولة.
وضبط قضية فى مجال ضبط قضايا تهريب الألعاب النارية، وفى مجال ضبط قضايا تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 4 قضايا.
فى مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1303 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 204 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وضبط قضية فى مجال ضبط قضايا تهريب الألعاب النارية، وفى مجال ضبط قضايا تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 4 قضايا.
فى مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1303 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 204 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.