أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- إكسسوارات هواتف محمولة.وضبط قضية فى مجال ضبط قضايا تهريب الألعاب النارية، وفى مجال ضبط قضايا تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط 4 قضايا.فى مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1303 مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 204 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.