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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الدوما يقر قانونًا يمنح بوتين الحق في الترشح من جديد لمنصب الرئيس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:16 م
مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
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أقر مجلس الدوما الروسي، مشروع قانون بتنفيذ تعديلات دستورية تمنح الحق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الترشح من جديد لمنصب الرئاسة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لأحد الأحكام الجديدة في دستور الاتحاد الروسي، يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.

يُذكر أن مشروع القرار جرى تقديمه لمجلس الدوما من قبل النائبين بافيل كراشينينيكوف وأولغا سافاستيانوفا، وكذلك عضو مجلس الاتحاد أندريه كليشاس في نوفمبر، وتنص الوثيقة على أن المواطن الروسي الذي يبلغ 35 عامًا على الأقل ويقيم بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل، ولم يكن لديه من قبل جنسية أو تصريح إقامة لدولة أخرى، يمكن أن يكون رئيسًا منتخبًا للبلاد.

ولا ينطبق هذا الحكم على الروس الذين كانوا يحملون في السابق جنسية الدولة التي تم تبنيها أو اعتماد قسم منها في الاتحاد الروسي وفقا للقانون الدستوري الاتحادي.

كما توضح هذه الوثيقة أيضًا قواعد القانون بشأن انتخاب النواب في مجلس الدوما، وتحظر على المواطنين المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم متوسطة الخطورة، الترشح لمجلس النواب لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو إلغائها.

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