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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع نهائي المشروع الوطني للقراءة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:14 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة على مستوى محافظة مطروح، بمكتبة مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، بمشاركة طلاب 5 إدارات تعليمية يتبارين في 4 مستويات للمراحل التعليمية المختلفة.

جاء ذلك بحضور لجنة التقييم المكونة من الدكتور محمود قنديل مدير إدارة الجودة، ويسري مجاهد موجه عام اللغة العربية، وعزة شعبان موجه عام المكتبات، وصلاح فهمي موجه أول اللغة العربية، وعصام مسئول الجودة بإدارة مطروح التعليمية.

وجرت فعاليات نهائي المسابقة وسط أجواء تنافسية ثقافية بحضور وكيل تعليم مطروح.

وناقش وكيل تعليم مطروح أحد طلاب الضبعة النووية المشاركين في المسابقة حول ماهية القراءة وتأثيرها الإيجابي في حياته اجتماعيا وعلميا مستفسرا منه عن نوعية الكتب التي يقرأها وأهم المسابقات الثقافية التي شارك فيها.

وأوضح سلامة أن المشروع الوطني للقراءة دشنته الوزارة في سبيل تشجيع طلاب المدارس والجامعات، والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية، مؤكدًا أنه هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مســتدام يهــدف إلى توجيــه أطفال مصر وشــبابها لمواصلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقدة التي تمكنهـم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا وصـولًا لمجتـمع يتــعلم ويفـكر ويـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030.

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