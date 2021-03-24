وزير المالية الإماراتي لـ 50 عاما.. معلومات عن حمدان بن راشد آل مكتوم

توفي، اليوم الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شقيق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، حيث نعى الشيخ محمد بن راشد شقيقة على تويتر قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي، وأحسن مثواك، وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".من هو حمدان بن راشد ال مكتومعلى مدار 50 عاما، تولى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منصب وزير المالية في الإمارات منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، حتى إعلان وفاته في 24 مارس 2021.وُلد الشيخ حمدان بن راشد، في 25 ديسمبر عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية والثانوية في دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.وبعد تخرجه في منتصف الستينات تسلم الشيخ حمدان بن راشد رئاسة بلدية دبي مباشرة، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، حيث شغل منصب وزير المالية في الإمارات من عام 1971 وحتى مارس 2021.وترأس الشيخ حمدان العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، ومن أهمها: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي.وحصل عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.