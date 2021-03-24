مع رياح محملة بالأتربة.. «المنوفية» تحذر المواطنين من الطقس السيئ

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة المنوفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عبارة عن رياح متوسطة محملة بالأتربة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من رياح خماسينية تضرب عدد من المحافظات المصرية.وأصدرت محليات المنوفية، تحذيراتها المواطنين بشأن تقرير هيئة الأرصاد الجوية، وعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال، تصل لحد العاصفة وبعض الظواهر الجوية، وناشدت المواطنين إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة، للحد من سوء الاحوال الجوية، بتوخي الحذر خلال تلك الفترة ونتمنى السلامة للجميع.وكانت قد تعرضت محافظة المنوفية لحالة من الطقس السيئ أمس الثلاثاء، حيث سيطر على اليوم أجواء مختلفة من الرياح المحملة بالأتربة والرمال.