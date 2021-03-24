طقس مشمس.. تعرف على الأحوال الجوية بأسوان (صور)

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا يصاحبه رياح معادلة بشكل نسبي، وتسير الأمور بالشوارع بشكل طبيعي، ولم يكن هناك أي تأثير على الحركة المرورية.جاء ذلك بعد تعرض محافظة أسوان لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية، مساء أمس الأربعاء، وما زالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى على مستوى المحافظة.ومن ناحيته وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضًا ببحيرة ناصر نظرًا للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.وكلف المحافظ بفتح غرف عمليات الوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات لمركز العمليات الرئيسية بالمحافظة من أجل سرعة التدخل في حالة حدوث حرائق أو سقوط نخيل وأشجار أو تعرض شبكات الكهرباء الهوائية للقطع، بالإضافة إلى تأمين محطات مياه الشرب بمغذيات كهربائية بديلة.وكشف محافظ أسوان أن الطرق السريعة ما زالت مفتوحة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة، حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة يتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضًا تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى.الجدير بالذكر أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية، محذرة أنه يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40، و50كم ساعة).