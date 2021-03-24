ارتفاع متوسط سعر الدولار بالبنوك خلال تعاملات اليوم

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، مدفوعا بارتفاع العملة الأمريكية عالميا.وتجاوز سعر شراء الدولار بالعديد من البنوك مستوى 15.70 جنيه، وبيعه 15.80 جنيه، وسجل سعر العملة الخضراء أقل سعر ببنكي الأهلي ومصر بنحو 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، فيما جرى تداوله ببنك كريدي أجريكول بسعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.وفي بنوك التجاري الدولي - مصر والمصرف العربي الدولي وبلوم مصر وقطر الوطني فد تداول الدولار بسعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر أبوظبي الإسلامي – مصر سجل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.وسجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو 18.57 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع والاسترليني 21.49 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 49.16 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.