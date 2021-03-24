5 مصابين في مشاجرة بـ«الأسلحة والشوم» في البحيرة

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والعصى والشوم بقرية "س البحرية" التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.تبلغ لمركز شرطة بدر بوقوع مشاجرة بالأسلحة والعصى بقرية "س" البحرية الخلافات الجيرة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من:- محمد إبراهيم فرج 40 سنة مزارع، مصاب اشتباه كسر بالجمجمة، شقيقه فرج إبراهيم فرج 44 سنة، بكر جمال غنيم 24 سنة مزارع "طرف أول"، وعبد العزيز فوزي جادو 37 سنة مصاب بجرح بالرأس، عمر سعد عبرالعزيز 38 سنة مزارع "طرف ثانى"، وذلك لخلافات الجيرة.تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة بندقية خرطوش وطلقة نارية بحوزة المتهم الثالث، واعترف المتهمين بحدوث مشاجرة لخلافات الجيرة وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.