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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«اللاهوت الدفاعي» يطلق دبلومة متخصصة باللاهوت

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:07 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس _ تريزة شنودة
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أطلق مركز دراسات اللاهوت الدفاعي التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول دبلومة متخصصة بعلم اللاهوت والدفاعيات.

وتناقش الدبلومة دراسة مدارس الإلحاد والرد عليها- الإثباتات العلمية والتاريخية على الصلب والقيامة - الرد على الإعتراضات على وجود الله - حل معضلة البشرية.

كما تركز على دراسة قضية الإيمان هل هو فطرى أم مكتسب - تطور المعتقدات الدينية على مر تاريخ البشرية والإيمان المطلق، وقضية وجود الله صفات الألوهية فى الفلسفات والمعتقدات القديمة - اللاهوت الحتمى.

كما تدرس الدبلومة موضوع الخلق والاعتراضات والنظريات العلمية التى تنتقد وجود خلق والرد عليها.

* ورش عمل ومناقشات لاعتراضات ملحدين والرد عليها
يتم التدريب خلال الدراسة بشكل عملى على مناقشة شخصيات مختلفة من ملحدين والرد على اعتراضاتهم المختلفة.

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