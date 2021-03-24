«اللاهوت الدفاعي» يطلق دبلومة متخصصة باللاهوت
الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:07 م
مونيكا جرجس _ تريزة شنودةطباعة
أطلق مركز دراسات اللاهوت الدفاعي التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول دبلومة متخصصة بعلم اللاهوت والدفاعيات.
وتناقش الدبلومة دراسة مدارس الإلحاد والرد عليها- الإثباتات العلمية والتاريخية على الصلب والقيامة - الرد على الإعتراضات على وجود الله - حل معضلة البشرية.
كما تركز على دراسة قضية الإيمان هل هو فطرى أم مكتسب - تطور المعتقدات الدينية على مر تاريخ البشرية والإيمان المطلق، وقضية وجود الله صفات الألوهية فى الفلسفات والمعتقدات القديمة - اللاهوت الحتمى.
كما تدرس الدبلومة موضوع الخلق والاعتراضات والنظريات العلمية التى تنتقد وجود خلق والرد عليها.
* ورش عمل ومناقشات لاعتراضات ملحدين والرد عليها
يتم التدريب خلال الدراسة بشكل عملى على مناقشة شخصيات مختلفة من ملحدين والرد على اعتراضاتهم المختلفة.
وتناقش الدبلومة دراسة مدارس الإلحاد والرد عليها- الإثباتات العلمية والتاريخية على الصلب والقيامة - الرد على الإعتراضات على وجود الله - حل معضلة البشرية.
كما تركز على دراسة قضية الإيمان هل هو فطرى أم مكتسب - تطور المعتقدات الدينية على مر تاريخ البشرية والإيمان المطلق، وقضية وجود الله صفات الألوهية فى الفلسفات والمعتقدات القديمة - اللاهوت الحتمى.
كما تدرس الدبلومة موضوع الخلق والاعتراضات والنظريات العلمية التى تنتقد وجود خلق والرد عليها.
* ورش عمل ومناقشات لاعتراضات ملحدين والرد عليها
يتم التدريب خلال الدراسة بشكل عملى على مناقشة شخصيات مختلفة من ملحدين والرد على اعتراضاتهم المختلفة.