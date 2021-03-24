غلق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ظهر اليوم، غلق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر بيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ظهر اليوم، إنه تم غلق ميناء شرم الشيخ بعد وصول شدة الرياح 22 عقدة غربية وارتفاع الأمواج إلى 3-4 أمتار واضطراب حالة البحر.وأضاف البيان أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أعلنت صباح اليوم فتح ميناء نويبع بعد تحسن الأحوال الجومائية.