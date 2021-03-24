نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

عقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط إجتماعًا برئيس مركز ومدينة الغنايم للوقوف علي مدي كفاءة ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ثم أعقب الاجتماع جولة تفقدية، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية وأعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة وأعمال إنشاء جناح مدرسة السلام الإبتدائية بنين بقرية دير الجنادلة بمركز ومدينة الغنايم كما تفقد كابلات كهرباء وأعمدة إنارة بقرية دير درنكة بمركز ومدينة أسيوط.وأوضح نائب المحافظ أن العمل يسير بخطوات ثابتة ومنتظمة وبكفاءة وجودة عالية مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين.رافقه خلال هذه الجولة خالد ابراهيم عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء القرى ومسئولى المتابعة والكهرباء.وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بشكل دوري والإشراف علي مراحل التنفيذ وانتظام خط سير العمل وفقًا للجدول الزمني لنهو هذه لمشروعات في الوقت المحدد مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق التنفيذ وتسخير كافة إمكانات المحافظة من أجهزة ومعدات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية القري الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإرتقاء بمستوي الخدمات اليومية بقري صعيد مصر.