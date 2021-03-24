ضبط كميات كبيرة من الدجاج محقونة بالمياه فى بورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لمديرية تموين بورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية تقدر بـ٢٥٠ كيلو جرام من دواجن، محقونة بالمياه بغرض زيادة الوزن وخداع المواطنين والتربح دون وجه حق، وذلك بسوق ستوتة نطاق حي العرب ببورسعيد.وتبين أن العمال يقومون بتركيب السرنجات الطبية فى خرطوم من المياه، ثم يتم وضع سن السرنجة فى فخذ الدجاجة، وعندما يقوم بشراءها المواطن تفقد هذه المياه ليصبح وزنها نصف المُباع للمواطن.من جانبه، أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حقن الدجاج بالمياه يؤدى إلى الإصابة بأنواع عديدة من البكتيريا، مؤكداّ أن المضبوطات مصاف بـ"ستاف" و"سالمونيلا"، هذا بجانب فقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة، وتحلل الأنسجة البروتينية.جاءت الحملة استجابة لشكاوى المواطنين من وقائع غش أوزان الدجاج، بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن، خاصة بـ"سوق ستوتة"، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.