رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من الدجاج مصابة بـ "ستاف وسالمونيلا "

ضبط كميات كبيرة من الدجاج محقونة بالمياه فى بورسعيد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تمكنت حملة مكبرة لمديرية تموين بورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط كمية تقدر بـ٢٥٠ كيلو جرام من دواجن، محقونة بالمياه بغرض زيادة الوزن وخداع المواطنين والتربح دون وجه حق، وذلك بسوق ستوتة نطاق حي العرب ببورسعيد.

وتبين أن العمال يقومون بتركيب السرنجات الطبية فى خرطوم من المياه، ثم يتم وضع سن السرنجة فى فخذ الدجاجة، وعندما يقوم بشراءها المواطن تفقد هذه المياه ليصبح وزنها نصف المُباع للمواطن.

من جانبه، أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حقن الدجاج بالمياه يؤدى إلى الإصابة بأنواع عديدة من البكتيريا، مؤكداّ أن المضبوطات مصاف بـ"ستاف" و"سالمونيلا"، هذا بجانب فقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة، وتحلل الأنسجة البروتينية.

جاءت الحملة استجابة لشكاوى المواطنين من وقائع غش أوزان الدجاج، بحقنها بسرنجات المياه داخل المجازر غير المرخصة ومحال بيع الدواجن، خاصة بـ"سوق ستوتة"، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

موعد إجازة شم النسيم 2021

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية