مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ويحذر من عودة ارتفاع إصابات كورونا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص.كما حذر رئيس الوزراء من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.