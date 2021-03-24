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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:02 م
لقاء وكيل وزارة الاوقاف
لقاء وكيل وزارة الاوقاف
أسيوط - محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لاستعراض خطة مديرية الأوقاف في استكمال أعمال تطوير وإحلال وتجديد المساجد بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستعرض محافظ أسيوط جهود مديرية الأوقاف خلال الأشهر الماضية في تطوير وفرش المساجد وتجهيزها لاستقبال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية لافتتاح المساجد التي تم الانتهاء من تطويرها وترميمها بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية للأهالي بالقرى والنجوع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح 14 مسجدا خلال الأسبوع الماضي بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، كما تم تجديد ما يقرب من 104 مساجد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، معلنًا دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وأكد التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين وثمّن المحافظ مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تصبح تلك المساجد منارات إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة، مؤكدًا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة، مؤكدا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف استمرار جههود المديرية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مساجد المحافظة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغلق دورات المياه حفاظًا على صحة المصلين بالمساجد، وتنفيذًا لتعليمات الدولة والقيادة السياسية واستكمال الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها 1399 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجد خلال 6 سنوات وجارى افتتاح العديد من المساجد التي تم الانتهاء من العمل بها.

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