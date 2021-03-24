فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع بجنوب سيناء، صباح اليوم، بعد استقرار الرياح وتحسن الأحوال الجوية.وذكر البيان الصادر عن الهيئة استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ومتابعة مديري الموانئ مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية.وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر قد أعلنت، صباح أمس الثلاثاء، غلق ميناء نويبع بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حرصا على الأرواح والممتلكات.وتتعر البلاد لموجة من الطقس غير المنتظم، مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة من حين لآخر.