انسحاب قوات التحالف الدولي من مواقع تمركزها بسفح جبال مخمور

أعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى العراقية، عن انسحاب قوات التحالف الدولي من جبال مخمور جنوب شرق الموصل.وقال المصدر- في تصريح صحفي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن" قوات التحالف الدولي انسحبت من مواقعها التي تمركزت بها قبل نحو أسبوعين على سفح جبال مخمور بعد سلسلة ضربات جوية وصاروخية طوال هذه الفترة نفذها التحالف على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال مخمور جنوب شرق الموصل".