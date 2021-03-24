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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الطقس.. رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:57 م
الطقس
الطقس
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، أنها تتابع مع المحافظات آخر مستجدات الوضع فيما يخص تقلبات الطقس في المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، كافة المحافظات المتوقع تعرضها خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، بإستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس، مشددًا على ضرورة رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

كما وجه "شعراوى" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، مناشدًا المواطنين بتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية".

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