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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال محطة معالجة الصرف الصحى بالأشراف البحرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:57 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولاته الميدانية بتفقد المراحل النهائية لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الأشراف البحرية لخدمة قرى شمال مدينة قنا والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك برفقة المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا خلال الجولة التفقدية أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة، ومن ضمنها 24 حوض معالجة تنقسم إلى "4 أحواض لاهوائى، 4 أحواض ترددى، 16 حوض انضاج، 2 حوض تخزين حمأة".

وأضاف أنه يجري الآن الانتهاء من الحائط الساند لحماية المحطة من اخطار السيول موجها مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الاعمال الإنشائية بمحطات الرفع الرئيسية فى أسرع وقت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الداودي إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدان بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3 يوم كمرحلة أولي تصل الي 40 ألف م3 يوم كمرحلة ثانية وتبلغ تكلفتها الاجمالية 272 مليون جنيه مؤكدا أن المشروع سوف يستهدف 7 قرى لخدمة اكثر من 130 ألف نسمة من أهالى قرى شمال مدينة قنا.

يذكر أن حجم الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت ٦.٥ مليار جنيه من خلال تنفيذ ٦٧ مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه ويجرى الان استكمال تنفيذ ٩ مشروعات اخرى بالاضافه الى تنفيذ ١٠ مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع آخر.

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