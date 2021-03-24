«الدفاع» العراقية: القبض على أحد الإرهابيين في الرطبة بالأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية القبض على أحد الإرهابيين في الرطبة بمحافظة الأنبار.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء - أن بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة الأولى بالتعاون مع فوج الاستخبارات بالفرقة أعلاه، من القبض على الإرهابي (ع. م. ع. ع. ا) والمطلوب وفق المادة (4) إرهاب.وأشارت إلى أن الإرهابي كان يتواجد داخل قضاء الرطبة، وسيتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.