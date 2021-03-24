تلقي 112 ألف شخص لقاح كورونا في بولندا

أعلنت السلطات في بولندا توزيع 5 ملايين و193 ألفا و835 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، منها 112 ألفا و300 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو بولندا" اليوم الأربعاء أن عدد من حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح بلغ 3 ملايين و385 ألفا و827 شخصا، فيما حصل مليون و808 آلاف و8 أشخاص على الجرعة الثانية.وتأمل بولندا أن تتمكن من تطعيم 60% إلى 70% من إجمالي عدد المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الخريف.