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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط 14 مهاجرا سوريا أثناء تهريبهم من الحدود المجرية ــ النمساوية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:56 م
الحدود المجرية
الحدود المجرية
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ألقت الشرطة النمساوية القبض على 14 مهاجرا غير شرعي من السوريين أثناء تهريبهم بسيارات أجرة من الحدود المجرية ـــ النمساوية إلى العاصمة فيينا.

وبحسب بيان صدر عن الشرطة، اليوم الأربعاء، فقد تم اعتقال ثلاثة مهربين خططوا لتهريب المهاجرين وهم كرواتيان وصربي ويعملون فى قيادة السيارات الأجرة، مشيرا إلى أن المعتقلين اعتادوا تهريب المهاجرين من ولاية بورجنلاند بالقرب من الحدود مع المجر إلى العاصمة فيينا مقابل 200 يورو من كل مهاجر.

وأوضح البيان أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة تحولوا مؤخرا إلى هذا العمل غير المشروع بعد حدوث زيادة ملموسة في عمليات تهريب البشر من الحدود مع المجر إلى العاصمة فيينا، وأنه بالنسبة للعديد من اللاجئين فهذه هي المرحلة الأخيرة في رحلتهم إلى وسط أوروبا.

وأكد استيقاف ثلاث سيارات أجرة في فيينا في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد ورود معلومات عن عملها في نقل مهاجرين غير شرعيين تحت جنح الظلام حيث يعمل السائقون ضمن مافيا دولية تعمل في الاتجار بالبشر، وتم وضع السوار الإلكتروني في أقدام السائقين على الفور واقتيادهم للسجن بينما طلب السوريون الأربعة عشر اللجوء في النمسا وتم نقلهم إلى مركز احتجاز "أيزنشتات".

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