السعودية والصين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الصيني وانغ بي، العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية بالرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.