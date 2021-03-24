57 مستوطنا يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 57 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.