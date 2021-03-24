رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تطلق خدمتي الاستعلام عن الصرف وإضافة أفراد الأسرة غير المدرجين بمنظومة الدعم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:27 م
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
أطلقت وزارة التموين عدد من الخدمات التموينية الجديدة على بوابة مصر الرقمية، حيث أتاحت خدمة إضافة أفراد الأسرة غير المدرجة ضمن قاعدة بيانات بطاقات التموين، وهي التي تماثل خدمة إضافة المواليد وإضافة الزوجة المحرومة.

تفاصيل الاستعلام عن الصرف واضافة أفراد الأسرة عبر بوابة مصر الرقمية

كما أتاحت الوزارة، خدمة الاستعلام عن الصرف والتي تمكن المواطن من معرفة حجم السلع المصروفة شهريا والرصيد المتبقي واسم وموقع البقال التمويني الذي تم الصرف منه، بجانب الخدمات المعتادة التي وفرتها الوزارة على بوابة مصر الرقمية مثل استخراج بطاقات بدل تالف وفاقد، والاستعلام عن الرقم السري.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت فتح خدمة إضافة الزوجة المحرومة من الدعم ببطاقات التموين على موقع "دعم مصر" اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت الوزارة أطلقت خدمات تموينية أكدت بداية تشغيلها قبل نهاية مارس الجاري عبر موقعها الإلكتروني "دعم مصر" لتوحيد الخدمات التموينية المقدمة للمواطن من خلال "بوابة مصر الرقمية" وموقع "دعم مصر" على شبكة الإنترنت، أو من خلال مكاتب الخدمة التموينية المطورة بالمحافظات، والتي تعمل عبر دائرة إلكترونية مغلقة.

اضافة المواليد والزوجة المحرومة عبر موقع دعم مصر

وبحسب التقرير المقدم مؤخرا من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هناك خدمات تموينية موجودة بالفعل عبر بوابة مصر الرقمية، سيتم إضافتها على موقع "دعم مصر"، ومكاتب الخدمة مع الالتزام ببعض الشروط للحصول عليها، وهناك خدمات أخرى تم وضع ضوابط الحصول عليها مثل إضافة المواليد، والزوجة المحرومة، تم إرجاؤها في التقرير لمرحلة ثانية لم يحدد لها توقيت زمني.

وأوضح التقرير أن الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية وستتم إتاحتها من خلال "دعم مصر" والمكاتب تشمل خدمات استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف يشترط أن تكون بطاقة التموين سارية، وأن يكون مقدم الطلب رب الأسرة في البطاقة.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة الى آخري

خدمة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى اشترطت التموين أن تكون البطاقة سارية، وأن يتطابق عنوان بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة مع المحافظة المراد النقل إليها.

كما تشمل خدمة ضم أفراد أسرة متاحة حاليًا على مصر الرقمية، وجارٍ التنفيذ والتعميم على دعم مصر ومكاتب الخدمة المطورة خلال المرحلة الأولي، وبالنسبة لضم أفراد الأسرة من الذكور، يشترط أن يتقدم بطلب هذه الخدمة رب الأسرة، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة البيانات، وأن يكون المنقولون مستفيدين على بطاقة أخرى سارية على قاعدة البيانات، وأن يكونوا أبناء أو زوجة لرب الأسرة، وحددت التموين أنه لا يجوز إضافة أكثر من زوجة واحدة على نفس البطاقة.


وبالنسبة لضم أفراد أسرتي من الإناث، والمقصود بها ضم المطلقات والأرامل، تشترط وزارة التموين أن يكون مقدم الخدمة رب الأسرة في بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة سارية على قاعدة بيانات منظومة إدارة البطاقات، وأن تكون المنقولة نجلة رب الأسرة، ومستفيدة على بطاقة أخري سارية، وبالنسبة للأطفال القصر أن تكون الحضانة طبقًا لحكم المحكمة لرب الأسرة في البطاقة التموينية.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

أمل الشربينى فى لقاء عن الترجمة إلى العربية بالبرنامج الثقافى غدًا

«الثقافة» تكرم الأمهات المثاليات من العاملات والنجمات بالمسرح القومي

الأخوان أمين وسليم عطاالله.. نقطة التحول فى حياة سيد درويش