عودة 150 لاجئا سوريا من لبنان لبلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عودة أكثر من 150 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال 24 ساعة.وقال المركز - في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء - أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 154 لاجئًا للأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.وأضاف أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم عودة أي نازحين أيضًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.