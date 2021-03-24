المجر ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن

رحبت المجر بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتجارة في المجر:" إن بلادها تدعم جميع الجهود لتحقيق حل سلمي من خلال مفاوضات سياسية شاملة تسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية، وترحب في هذا السياق بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بما في ذلك مقترحاتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، وتدعو جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي طال أمدها".وأدانت المجر بشدة الهجمات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.