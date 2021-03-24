رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيسيف» تعرب عن صدمتها من مقتل 22 طفلًا بهجوم مسلح في النيجر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:51 م
يونيسيف
يونيسيف
أ ش أ
طباعة
أعربت منظمة "يونيسيف" عن صدمتها إزاء الهجمات المروعة الموجهة، ضد الأسر والأطفال والتي ارتكبتها جماعات مسلحة مجهولة الهوية في النيجر يوم الأحد الماضي.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة لغرب ووسط أفريقيا مارى بويرير، في بيان وزعته المنظمة في جنيف اليوم الأربعاء، إن الهجمات أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 137 مدنيا من بينهم 22 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا وجرح عدة آخرين أو فصلهم عن عائلاتهم.

وأوضحت أن المدنيين كانوا يجلبون المياه عندما وقعت الهجمات، وأن الأكثر إثارة للدهشة، هي أن تلك الهجمات حدثت يوم احتفال العالم بيوم المياه العالمي، الذي يوافق 22 مارس، لافتة إلى أن هذا هو الهجوم الثاني المميت على المدنيين خلال أسبوع حيث قامت جماعات مسلحة مجهولة الهوية، بهجمات في 15 مارس الجاري، وقتلت 58 مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال كانوا عائدين من سوق أسبوعي في إحدى المقاطعات بالقرب من الحدود المالية.

وطالبت مسؤولة "يونيسيف" بوقف هذه الهجمات على الأسر والأطفال بشكل نهائي، مشيرة إلى أن قتل الأطفال يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، مناشدا جميع الأطراف حماية الأطفال وأبعادهم عن الأذى، خاصة وأنه من الصعب أن يعيش هؤلاء الأطفال بالمنطقة في خوف دائم من مثل هذه الهجمات.

وشددت بويرير على أن "يونيسيف" لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة في اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الأطفال وأسرهم، مناشدة جميع الأطراف لوقف الهجمات على الأطفال في النيجر.

موضوعات متعلقة

السيسى: سد النهضة قضية وجود.. ونرفض أى منهج أحادى لفرض الأمر الواقع

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

موعد إجازة شم النسيم 2021

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية