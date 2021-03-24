وزير الاقتصاد الفلسطيني: المرحلة تقتضي زيادة التعاون التجاري مع الدول الصديقة

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن المرحلة الحالية تقتضي زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما سلطنة عمان.واستعرض العسيلي، خلال لقائه، مع السفير العماني لدى فلسطين سالم بن حبيب العميري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والسياسات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالإضافة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والإجراءات الحكومية للحد من تأثيرها.وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري ومن ضمنها بناء وتنفيذ المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات الخارجية.ومن جهته، أوضح السفير العماني صورة الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان وما تقوم به الحكومة من خطط لتسهيل الاستثمار، ولا سيما تلك المتعلقة بإطلاق المنصة الالكترونية " استثمر بسهولة"، مشيرا إلى بناء 12 منطقة صناعية في السلطنة.واتفق الجانبان على تنظم زيارة وفد فلسطيني يضم القطاعين العام والخاص، بهدف توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، مؤكدين ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ومجلس أعمال فلسطيني عماني.