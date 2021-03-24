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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

99.2 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لكوت ديفوار خلال 6 سنوات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:50 م
المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الغذائية
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قال نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس تميم الضوي، إن إجمالي الصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار بلغ نحو 99.2 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2020.

وأضاف الضوى - خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري بعنوان (فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى كوت ديفوار) - أن صادرات القطاع لساحل العاج شهدت نموًا خلال العام الماضي بنسبة 4% لتبلغ 15.5 مليون دولار مقابل 14.8 مليون دولار في 2019؛ لتحتل كوت ديفوار المركز التاسع بقائمة الدول الأفريقية غير العربية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

وأوضح أنها تحتل المركز الـ47 في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات للأغذية المصنعة المصرية في 2020، حيث أن هناك 8 سلع تستحوذ على نحو 98% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى كوت ديفوار خلال 2020، يأتي على رأسها (مركزات صناعة الكولا) بنحو 11.18 مليون دولار، ثم صادرات السكر بنحو 1.4 مليون دولار، والبصل المجفف بنحو 1.20 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصنعات دواجن احتلت المرتبة الرابعة من حيث السلع الغذائية المصدرة من مصر إلى كوت ديفوار بقيمة 39 ألف دولار، ثم صادرات (أغذية محضرة للحيوان) بقيمة 32 ألف دولار، ثم صادرات (البسكويت ومصنعات حبوب) بنحو 32 ألف دولار، وصادرات (تبغ وأبدال تبغ مصنعة) بقيمة 22 ألف دولار والمكرونة بنحو 18 ألف دولار.

ونوه بأن إجمالي عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى كوت ديفوار بلغ 23 شركة في 2019 منهم 9 شركات صادراتهم أكبر من 100 ألف دولار، مرجعًا ضعف الصادرات المصرية لساحل العاج لعدم وجود اتفاقية تجارية بين البلدين، حيث أنه مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية فإن هناك فرصة واعدة لمصر لتعظيم التبادل التجاري مع كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك منتجات غذائية في هيكل واردات كوت ديفوار لها بديل في هيكل الصادرات المصرية بقيمة 204 ملايين دولار خلال 2019، حيث أن واردات ساحل العاج من 15 سلعة غذائية تمثل 80% من السلع التي لها بديل في هيكل الصادرات الغذائية وتتمثل تلك السلع في (لبن وقشدة) بقيمة 44 مليون دولار، و(مصنعات غذائية متنوعة) بقيمة 18 مليون دولار، و(سكر) بقيمة 17 مليون دولار، و(طماطم محفوظة) بقيمة 17 مليون دولار و(ملح) بقيمة 16 مليون دولار.

ونوه بأن واردات ساحل العاج من (الخبز والمعجنات والبسكويت) بلغت نحو 15 مليون دولار خلال 2019، و(الخمائر) نحو 14 مليون دولار، و(محضرات خضر ومعلبات) نحو 9 ملايين دولار، و(حساء ومرق) نحو7 ملايين دولار، و(الزبدة) بقيمة 7 ملايين دولار، و(الأجبان) نحو7 ملايين دولار.

وأوضح أن واردات ساحل العاج من (زيت بذور عباد الشمس) بلغت نحو 6 ملايين دولار، و(الشيكولاتة ومحضرات من الكاكاو) نحو 6 ملايين دولار، و(صلصات وتوابل) نحو 5 ملايين دولار و(حلوى سكرية) بقيمة 5 ملايين دولار.

وذكر الضوي أن إجمالي واردات كوت ديفوار من الصناعات الغذائية في 2019 بلغ 577 مليون دولار تمثل 2.3% من إجمالي واردات ساحل العاج، حيث تأتي في المركز الـ12 في ترتيب الدول الأفريقية المستوردة في كافة السلع بقيمة 10.5 مليار دولار خلال 2019.

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