اعترافات المتهمة بالتعدى على شقيقة زوجها بسبب هاتف محمول

أمرت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمة بالتعدى على شقيقة زوجها بآله حادة بسبب خلافات نشبت بينهما بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهمة "نجلاء.س" ٣٢ سنة، أقرت بتعديها على شقيقة زوجها حنان.إ ٤٠ سنة، بإستخدام آله حادة بعد مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المرج.وأقرت المتهمة بأن المجنى عليها منذ طلاقها وهى تسكن معهم بنفس العقار، ونشبت بينهم مشاجرات كثيرة بسبب قيامها بسرقة مبالغ مالية من حقيبتها أكثر من مرة.مشيرة إلى أن المجنى عليها قامت بسرقة ٣ خواتم ذهبية من حقيبتها ورفضوا إتهامها فى محضر رسمى، واكتفوا بمنعها من دخول شقتهم.وأضافت المتهمة "يوم الواقعة اكتشفت سرقة هاتف المحمول الخاص بنجلتى، فتشاجرت معها واتهمتها بسرقة الهاتف من حقيبة نجلتى أثناء عودتها من الخارج مستغلة صغر سنها، فأخبرتنى بأنها قامت ببيعه وأخبرتني بنيتها فى سرقة كل ما تتمكن من سرقته من شقتنا، فتشاجرت معها وتعديت عليها بآله حادة".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد تفيد بقيام سيدة بالتعدى على شقيقة زوجها بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.