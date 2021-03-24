909 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 993 حالة شفاء.وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية - اليوم الأربعاء بأن إجمالي الإصابات بلغ 154 ألفا و320، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2528، كما بلغ إجمالي حالات الشفاء 141 ألفا و413.